映画監督の河瀬直美氏が大阪・関西万博（4月13日〜10月13日 184日間）で手がけるシグネチャーパビリオン『Dialoge Theater一いのちのあかし一』の概要を発表した。※「瀬」は「刀」の下に「貝」大阪・関西万博シグネチャーパビリオン『Dialoge Theater一いのちのあかし一』の概要を発表する河瀬直美監督＜2025年2月3日 大阪市内＞パビリオンでは「対話」を通じて「分断」の解決策に迫る「万博184日間、毎日が人類史上、はじめ