ＮＥＷＳの増田貴久（３８）が、アイスショー「氷艶ｈｙｏｅｎ２０２５―鏡紋の夜叉―」（７月５〜７日、横浜アリーナ）で、フィギュアスケート元日本代表の高橋大輔さん（３８）とダブル主演を務めることが１６日、分かった。演出は、「ＴＲＩＣＫ」シリーズなどで知られる堤幸彦氏が務める。４回目の上演となる今年の「氷艶―」は、高橋さんの故郷・岡山が舞台の昔話「桃太郎」の元となった「温羅伝説」をベースに、大義