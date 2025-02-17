◇明治安田J1第1節町田1ー2広島（2025年2月16日Gスタ）町田が逆転負けを喫し、クラブ初のJ1開幕戦勝利を逃した。前半26分にFW相馬が鮮烈なドリブル突破から先制ゴールを決めたが、後半14、32分に失点。DF岡村とDF菊池が負傷交代したアクシデントが影響し、黒田監督は「かなりプランが狂った」と語った。昨季唯一シーズンで2敗を喫した相手に再び苦杯を喫した。相馬は「よりチームを鼓舞しながらやっていく」と前を向いた