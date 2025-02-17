[2.16 セリエA第25節](アリアンツ・スタジアム)※28:45開始<出場メンバー>[ユベントス]先発GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオDF 4 フェデリコ・ガッティDF 12 レナト・ベイガDF 22 ティモシー・ウェアDF 37 ニコロ・サヴォーナMF 7 フランシスコ・コンセイソンMF 8 トゥーン・コープマイネルスMF 11 ニコラス・ゴンサレスMF 16 ウェストン・マッケニーMF 19 ケフレン・テュラムFW 20 ランダル・コロ・ムアニ控えGK 1 マッテ