[2.16 セリエA第25節](エンニオ・タルディーニ)※26:00開始<出場メンバー>[パルマ]先発GK 31 鈴木彩艶DF 14 エマヌエーレ・バレーリDF 15 エンリコ・デルプラートDF 21 A. VogliaccoDF 46 ジョバンニ・レオーニMF 10 アドリアン・ベルナベMF 16 マンデラ・ケイタMF 19 ジモン・ゾームFW 13 アンジュ・ヨアン・ボニーFW 22 マッテオ・カンチェッリエリFW 98 デニス・マン控えGK 33 リカルド・マルコーネGK 40 エドアルド・コ