【プレミアリーグ第25節】(アンフィールド)リバプール 2-1(前半2-0)ウォルバーハンプトン<得点者>[リ]ルイス・ディアス(15分)、モハメド・サラー(37分)[ウ]マテウス・クーニャ(67分)<警告>[リ]イブラヒマ・コナテ(31分)、フィルヒル・ファン・ダイク(71分)[ウ]マット・ドハーティ(26分)、エマニュエル•アグバドゥ(39分)、Vítor Pereira(29分)└リバプールが辛くも公式戦3試合ぶり白星!! 遠藤航は守備固めで