【バクー＝平地一紀】柔道のグランドスラム（ＧＳ）バクー大会は１６日、最終日を迎え、男子１００キロ級で新井道大（東海大）がＧＳ初優勝を果たした。同９０キロ級は、パリ五輪銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳグループ）が優勝。同１００キロ超級は太田彪雅（旭化成）が制し、中野寛太（同）は３位だった。女子７８キロ超級は高橋瑠璃（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が頂点に立ち、７８キロ級は梅木真美（ＡＬＳＯＫ）が３位に入っ