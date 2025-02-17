元NGT48でタレントの荻野由佳（26）が16日深夜、パーソナリティーを務めるNACK5「七転八起〜Never give up〜」（日曜深夜0時30分）に出演。この日昼に一般男性との結婚を発表したことについて、改めて報告した。荻野は「お昼に発表させてもらったんですけど…。26歳の誕生日を迎えまして、入籍の発表をさせていただきました」と報告すると、共演するお笑いコンビ、センチネルの大誠（31）にも祝福された。同ラジオの年始の放送で「