将棋の王将戦七番勝負の第4局は、挑戦者の永瀬拓矢九段が土壇場で初勝利。藤井聡太七冠は王将戦初黒星です。大阪・高槻市で行われた8大タイトル戦の1つ「王将戦」。4連覇を目指す藤井聡太七冠（22）に永瀬拓矢九段（32）が挑んでいます。ここまで、藤井七冠が3連勝して防衛に王手をかけた第4局は永瀬九段が124手で勝ち、対戦成績を1勝3敗としました。永瀬拓矢 九段「1勝すれば、もう1局指せますので、そういうモチベーション