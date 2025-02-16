今季の移籍市場ではGKギオルギ・ママルダシュヴィリとフェデリコ・キエーザの獲得のみに終わったリヴァプール。移籍金は両者合わせて3500万ポンドほどとされており、他のビッグクラブと比較すると静かなシーズンとなっている。『Football Insider』によると、来季は一転して積極的に移籍市場で動くようで、リヴァプールはトッテナムのDFミッキー・ファン・デ・フェン獲得に関心を寄せているようだ。現状リヴァプールのCB陣はフィル