全身黒コーデで大人の雰囲気に昨年9月、惜しまれつつ現役引退を発表した、競泳選手の近影が反響を呼んでいる。?オリンピックお兄さん?として知られる不動産会社社長の滝島一統さんのYouTubeチャンネル「不動産Gメン滝島」に登場したのは、高校1年生でリオオリンピックに競泳200メートル個人メドレーに出場した今井月(いまい・るな、24)。(今井月インスタグラム＠runa_imaiより)昨年9月に現役を引退し「4月からサラリーマンで