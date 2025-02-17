東京・世田谷区の住宅で16日夕方に火事があり、火元の住宅は全焼、住人男性がけがをしました。午後6時ごろに撮影された映像では、住宅2階部分から真っ赤な炎が上がっている様子が確認できます。16日午後5時半過ぎ、世田谷区の住宅で火事があり、この家に住む80代男性がけがをしました。火は約6時間後に消し止められましたが、火元の住宅は全焼、隣の住宅が半焼するなどしました。