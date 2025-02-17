ボートレース平和島の「第２４回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第３戦」は１６日に開幕した。石本裕武（２４＝大阪）は７Ｒ、２コースからジカまくりで白星発進。１１Ｒは６コースからまくり差して、首位争いに参戦。２Ｍ先マイした田中駿兵を冷静に差してホーム並走し、２周１Ｍで逆転して連勝を決めた。「全体的にいい。特にスリット後の伸びがいい。４２％くらいの感じはある」。５７号機は２連率３４％。前節、小林泰が仕上げた