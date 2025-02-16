日本テレビ系ドラマ『ホットスポット』(毎週日曜22:30〜)の第6話が16日に放送され、菊地凛子が清美(市川実日子)たちの住む“富士浅田市”の新市長・梅本雅子役であることが明らかになった。菊地凛子また、次週23日放送の第7話に『月曜から夜ふかし』が再びやってくることも判明。池松壮亮演じる番組ディレクターたちの取材の手が、宇宙人・高橋に…。○■第7話あらすじ２月２３日「富士山の日」。清美（市川実日子）はいつも通りに