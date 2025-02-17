１９３３年：朝鮮貿易協会が設立１９６０年：金浦空港の国際線庁舎がオープン１９６２年：第１次経済開発５カ年計画が確定１９８８年：南極に世宗科学基地が完成２００４年：ソウル大医学部の閔丙九（ミン・ビョング）教授チームが心臓まひの患者に体外から酸素や血液を供給する生命救助装置を開発２００８年：大統合民主新党と民主党が統合し統合民主党（現・共に民主党）を結成２０１４年：慶尚北道・慶州郊外のリゾート施設にあ