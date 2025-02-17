【週刊ヤングマガジン 2025年12号】 2月17日 発売 価格：510円 本日2月17日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年12号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 今号では「KAWAII LAB.」バレンタインSPとして、同プロジェクトに所属するアイドルグループの選抜メンバーが集結。表紙・巻頭グラビアには「FRUITS ZIPPE