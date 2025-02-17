レインボーの池田直人が、仲のいい女子アナと2人で飲みながら、「33歳まで独身だったら…」と結婚の約束をしたことがあると告白するヒトコマがあった。【映像】池田が結婚の約束をした女子アナと飲み会やカラオケする様子『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには松井珠理