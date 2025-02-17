藤井 風が、ナチュラルミネラルウォーターブランド い･ろ･は･すのブランドアンバサダーに就任。初出演する新CM『い･ろ･は･す きっとあしたも、いい感じ』篇が本日2月17日より全国放映される。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、藤井 風、Creepy Nuts、Ado……“記録”で振り返る2024年のJ-POPシーン） 本CMは、い･ろ･は･すが新ブランドメッセージ『きっとあしたも、いい感じ』を掲げ、新たなコミュ