【モデルプレス＝2025/02/16】3月末でSTARTO ENTERTAINMENTを退所するKAT-TUN亀梨和也が2月16日、日本テレビ系スポーツニュース番組「Going！Sports＆News」（毎週土曜・日曜よる11時55分〜※亀梨は日曜出演）に生出演した。【写真】亀梨和也、美文字際立つ直筆レター◆亀梨和也、事務所退所発表「Going！」出演は継続番組中盤、くりぃむしちゅーの上田晋也が「今週は立場上、どうしても聞きたいことがあるんだけど…トリートメン