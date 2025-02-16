¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸½ºß¤Î¸·¤·¤¤ºâÀ¯¾õ¶·¤«¤éº£²Æ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Êä¶¯¤ÎÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤Îµ­¼Ô¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥Þ¥óU¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥¦¥§¥ë»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥óU¤À¤¬¡¢Âç·¿Êä¶¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°Ü