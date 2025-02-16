¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/16¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÆÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÍÀîÏ©¸Ê¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¾É®ÈþÊ¸»ú¢¡¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×ÉÍÀîÏ©¸Ê¡¢´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë¡Ötimelesz project¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤ó¤À»ö¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤òÈä