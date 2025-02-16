¹âÌî Å¯(Vo, G / ZIGZO / THE JUNEJULYAUGUSTÂ¾)¡¢¾®ÎÓ ¾¡(B / ¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º)¤Ë²Ã¤¨¡¢2005Ç¯¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¥Ð¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿É÷´Ö¹°¹Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¶áÇ¯SADS¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¾È°æ ¿Î¤ò¥É¥é¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢¿·À¸nil¤È¤·¤Æ11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ølil ill¡Ù(²¾)¤ò4·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¡nil ²èÁü¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢4·î25Æü¤«¤éApple Music¤äSpotify¤Ê¤É³Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯