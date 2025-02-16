¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÎäÅàñ­»Ò2025Ç¯½Õ¡¢ÎäÅàñ­»Ò»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢Æâ¿©¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¶¦¤ËµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤¿ÎäÅàñ­»Ò»Ô¾ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë·²Íº³äµò¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤âÂ¿ÍÍ²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¿©ÉÊ¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ã±¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ä¥³¥¹¥Ñ¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤ÏÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ê