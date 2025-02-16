¥¹¥º¥­¡Ö¼¡´ü¥Ï¥¹¥é¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¡ªÄÌ¾Î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼5¥É¥¢¡×¤³¤È¿··¿¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥Î¥Þ¥É¡×¤¬2025Ç¯1·îËö¤Ë¥¹¥º¥­¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¡Ö5Ëç¤Î¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥º¥­¤Î·ÚSUV¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ï¥¹¥é¡¼¡×¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ö¤Ï°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Î´ÝÌÜ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥¿¥Õ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹â¤á¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¶¯¤¤ÁöÇËÀ­Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¹¥é¡¼¤Î¡Ö¼¡´ü·¿¥â¥Ç¥ë¡×¤È