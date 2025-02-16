¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»ÒSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹1¡½3Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì¡Ê16Æü¡¢¼¢²ì¡¦YMIT¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë5°Ì¤ÎSAGAµ×¸÷¤¬8°Ì¤ÎÅì¥ì¼¢²ì¤Ë22¡½25¡¢25¡½16¡¢26¡½28¡¢20¡½25¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2Ï¢ÇÔ¤ÎSAGAµ×¸÷¤ÏÄÌ»»19¾¡13ÇÔ¤Ç6°Ì¤Ë¸åÂà¡£5Ï¢¾¡¤ÎÅì¥ì¼¢²ì¤Ï18¾¡14ÇÔ¤Ç8°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£SAGAµ×¸÷¤Ï¼¡Àá¤Î3·î1¡¢2Æü¤ËSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤Ç2°Ì¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥µ¡¼¥Ö¤È¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Î¹¶ËÉ¤ÇSAGAµ×¸÷¤Ï´°ÇÔ¤·¤¿