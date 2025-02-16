女優・グラビアアイドルの菊地姫奈（20）が3rd写真集「20歳記念写真集（仮）」（講談社）を3月19日に発売する。発売に先駆けて、同写真集の公式Xでは先行カットを随時投稿中。このほど公開されたピンクの水着姿が「私もニンマリ」「視線を集めるピンク色が大好き」と反響を呼んでいる。 【写真】だ、大胆すぎる！「集大成」先行カットの破壊力たるや 「菊地姫奈 写真集の先行カットを紹介」と題して、オーストラリア・