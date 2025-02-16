『根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！』（逭口とら：漫画／かのん：原作／ちょめ仔：キャラクター原案/キルタイムコミュニケーション）第3回【全6回】『根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！』を無料で読む老若男女を魅了する美貌の持ち主、聖女ティアナ。しかし彼女は呪いでブサ猫へと姿を変えられてしまう。途方に暮れていたところを“根暗騎士”と噂されるイシスに助けられ、世話を焼いても