²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ç¤­¤ë¤À¤±²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡¦A¤µ¤ó¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢É×¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤¤¤Ä¤â¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤¬Ëè²ó¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ä¡© ºÊ»Ò¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î»þ¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¤¦¤Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¤¹¤ëÉ× È¾Ê¬¶òÃÔ¤Ç¤¹¤¬¡Ä »ä¤äÌ¼¤¬ÂÎÄ´