¡ÖÎý½¬»î¹ç¡¢ºå¿À£°¡Ý£±£±¹­Åç¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼µ¹ÌîºÂ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë³«ËëÀï¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¹­Åç¤ÎÂç¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸µºå¿À¥¨¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤Î°æÀî·Ä»á¤¬´¶¤¸¤¿¹­Åç¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤µ¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¶¤êÉé¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¯¡¹¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â