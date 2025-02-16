STARTO ENTERTAINMENT¤Ï16Æü¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÆÊÔ¤ò¹Ô¤¤¡¢3¤Ä¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Èþ¾¯Ç¯¡¢HiHi Jets¡¢7 MEN»ø¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£B¡õZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ËÌð²ÖóÕ¡Ê24¡á¸µ7 MEN»ø¡Ë¤¬Æ±Æü¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Ìð²Ö¤Ï¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡Ö¸µ¡¹¤Á¤ç¤í¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿³§¤µ¤óÊý¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤ÇÈó¾ï¤Ë¥ï¥¯