¿·½É¥Ù¡¼¥¹´ðÃÏ¡£1·î²¼½Ü¡¢¼ý³Ï¤É¤­¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅßÌîºÚ¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¡£¡Ö¥Í¥®¤À¡ª¡×¤½¤ì¤Ï¡¢µîÇ¯½©¡¢ÂÀ°ì¤È¾¾ÅÄ¤Ç¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤ËÂ­Î©¶èÀé½»¼þÊÕ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¡¢À¸¤Ç¿©¤Ù¤ì¤Ð¥Ä¡¼¥ó¤È¤·¤¿¿ÉÌ£¤ÎÀé½»¥Í¥®¡£¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤­¤Ê¥Í¥®¤òÈ´¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¡¼¤Ã¡ªÂÀ¤Æ¤§¡ª¡×¡Ö¥­¥ì¥¤¡ª·Á¤¬¡×¤È¡¢ÂÀ°ì¡Ö¥Í¥®º×¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤½¤ì¤Ï¡¢¿¿Åß¤Ë¥Í¥®¤Î»ºÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ý³Ïº×¡£Ì¾Êª¤Ï´Ý¤´¤È1ËÜÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥Í¥®´Ý¤´¤È¾Æ¤­¡£¤½¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ã