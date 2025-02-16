¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï¡¢¥À¥¤¥­¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ÈÌ¡²è¡ÖDRAGON BALL¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« ¥È¥ß¥«¡ß¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¹¸ç¶õ¤Î¶ÚÅÍ±À¡×¡Ö¥Ö¥ë¥Þ¤Î¥«¥×¥»¥ë No.9 ¥Ð¥¤¥¯¡×2¼ï¤ò¡¢2025Ç¯½Õ¤ËÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¶ÚÅÍ±À¡×¤Ï¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕÂ°¡Ö¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëºÆ¸½24Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±ºî¤È¥³