É×¤Î¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËµÁÊì¤È¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú´üÂÔ¤Ø¤ÎÂÐ½è¡ÛµÁÊì¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×Ë¾¤äÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢¤È¤­¤ËÂç¤­¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢É×¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÂÇ³«ºö¤ò¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í­¸ú¤Ç¤¹¡£¡Ú¸Ä¿Í¤ÎÎÎ°è¤ò¼é¤ë¡ÛµÁÊì¤«¤é¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë²ðÆþ¤Ï¡¢