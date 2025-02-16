£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï£Å£Î£Ô£Å£Ò£Å£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤¬£±£¶Æü¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×¤òºÆÊÔÀ®¤·¡¢¿·¤¿¤Ë£³¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¾¯Ç¯¡¢¡¢¡Ö£È£é£È£é£Ê£å£ô£ó¡×¡¢¡Ö£·£Í£Å£Î»ø¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò²òÂÎ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö£Á£Ã£Å£å£ó¡Ê¥¨¥¤¥·¡¼¥º¡Ë¡×¡¢¡Ö£Ë£Å£Ù£Ô£Ï£Ì£É£Ô¡Ê¥­¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¡¢¡Ö£Â¡õ£Ú£Á£É¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¡×¤òÊÔÀ®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÆÃ