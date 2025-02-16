ÇÐÍ¥¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ËÌ¶å½£»Ô¤òË¬¤ì¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÍè¤¿¶å¡Á¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜÎí»Î¤µ¤ó(µýÇ¯85)=Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È=¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¤Î¥­¥ã¥é¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥í¥Ã¥¯Áü¤ÈÊÂ¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¡£JR¾®ÁÒ±ØÁ°¤Î¿Íµ¤»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î(º¸)¤È¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥í¥Ã¥¯(¤Ä¤ë¤Î¤ÎX@takeshi_tsuruno¤è¤ê)¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª¡ª