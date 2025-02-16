ÀÅ²¬¸©¤ÎÍ­ÎÁÆ»Ï©¡Ö°ËÆ¦¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ç2·î16ÆüÍ¼Êý¡¢¥Ð¥¤¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¸á¸å7»þÈ¾¸½ºß¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ò´Þ¤à¡¢Ç®³¤Æ½¥¤¥ó¥¿ー¤ÈµµÀÐÆ½¥¤¥ó¥¿ー¤Î´Ö¤¬Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸á¸å5»þÁ°¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»ÔÇ£»³Â¿ÅÄ¤Î°ËÆ¦¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó7.5¥­¥í¥Ý¥¹¥ÈÉÕ¶á¤ÇËÌ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤È¡¢Æî¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤Î¸å¤í¤ò