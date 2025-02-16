落語家の入船亭扇海（本名：川粼博之）さんが、2月15日（土）午前0時、すい臓がんの為、永眠したことがわかりました。72歳でした。【写真を見る】【訃報】入船亭扇海さん（72）死去すい臓がんの為、永眠最後の寄席出演は、2007年12月9日「黒門亭」入船亭扇海、本名は関川博之（せきかわひろゆき）さん。1952年03月22日生まれ、東京都足立区の出身。1976年「入船亭扇橋」に入門。78年、前座となる前座名「扇たく」に。81