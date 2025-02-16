£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Ï£±£¶Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¿·¥°¥ë¡¼¥×£³ÁÈ¤Î·ëÀ®¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï£Á£Ã£Å£å£ó¡Ê¥¨¥¤¥·¡¼¥º¡Ë¡¢£Ë£Å£Ù£Ô£Ï£Ì£É£Ô¡Ê¥­¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡¢£Â¡õ£Ú£Á£É¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡ÖÈþ¾¯Ç¯¡×¡¢¡Ö£È£é£È£é£Ê£å£ô£ó¡×¡¢¡Ö£·£Í£Å£Î»ø¡×¤È¡Ö¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡×¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹½À®¡£´ûÂ¸¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿