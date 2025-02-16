¤³¤ÎÅß¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ÎÆîº»ÎÉ¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢º»ÎÉ¤µ¤ó¤ÎÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿♡ ÌîºÚ¤¬Âç¹¥¤­¤À¤È¤¤¤¦º»ÎÉ¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡©ÌîºÚ¤¬Âç¹¥¤­♡ ¿©À¸³è¤À¤±¤Ï¤«¤Ê¤ê·ò¹¯Åª¤Ç¤¹ÈþÈ©¤ÎÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤½µ1¤°¤é¤¤¤ÇÈþ´é´ï¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àö´é¤Î¤¢¤È¤Ï´ðËÜ¡¢²½¾Ñ¿å¤ÈÆý±Õ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç