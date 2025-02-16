¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ý¤ó☺︎🐥🌱3m(@ponponaka0)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÌµ¹¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤¬»Ò¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿