ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤äÂÎÎÏ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½÷À­¤Î¾ì¹ç¤Ï½Ð»º¸å¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÃæ¿´¡×¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤âÂÎ¤Î¼«Í³¤¬¤­¤­¤ä¤¹¤¤ÃËÀ­Â¦¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á1¤Ä¤Ç³°½Ð¤ä¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£Åê¹Æ¼Ô¤ÎM¤µ¤ó¤â¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶¦¤Ë°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¤À¤±¤É¡¢½ÐÄ¥¤Ç1ÇñÂ¿¤á¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¥â¥ä