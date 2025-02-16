¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£¡Ê60¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¡Ö¹­À¥Å¯Ï¯1Ç¯1ÁÈ¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥×¥íÆþ¤êÁ°¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¹­À¥»á¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°¡ºÙ°¡Âç¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå°ÊÍè¤Î¸òÎ®¡£ÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯Ãæ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡Ö¼Â¤ÏËÍ¡¢°ì¤Ä´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¡ÊÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤¬¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤¬·§Ã«