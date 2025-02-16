½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ê37¡Ë¤ÈËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¡Ê34¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»ÐËå¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»ÐËå¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¡¢¥æ¥¦¤Ï¡Ö»Ð¤â¡¢¤É¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦¤Ç¤Î³èÆ°¤â¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤âÂ¿Ê¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ä¤â·ë¹½³¤³°¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢2¿Í¤Ç¥ä¥·¤ÎÌÚ¤â¸«¤¨¤ë½ê¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó