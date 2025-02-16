¥ï¥³¥à¤Ï2025Ç¯2·î12Æü¤Ë¥×¥í¸þ¤±¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖIntuos Pro¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¤ÎIntuos Pro¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê·Ú¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ÏÀìÍÑ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿Intuos Pro¤ÈÀìÍÑ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëºî¶È¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤­¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»î