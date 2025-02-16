Èþ½÷³ÊÆ®²È¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ê26¡Ë¤¬¡¢15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë½ÀÆ»ÃË»Ò66¥­¥íµé¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿°¤Éô°ìÆó»°¡Ê27¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¡¦Æôºê½Ð¿È¤Ç¡¢Âç¹¥¤­¤Ê·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç¶õ¼ê¤È½ÀÆ»¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¥±¥¤¥È¡£¡Ö°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¤¬Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃæ³Ø¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»î¹ç