X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤¦¼Æ»Ò¸¤¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤º¡ØÍ·¤ÓÊý¡¢¤³¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢µ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç312Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5.4Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§¡ØÍ·¤ÓÊý¡Ä¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù»Ò¸¤¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¢ªÆÈÆÃ¤ÊÊýË¡¤Ç¥¹¥­¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ë¸÷·Ê¡Û »Ò¸¤¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¢ª¡ØÍ·¤ÓÊý¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù