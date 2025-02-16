¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ïº£²Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2021Ç¯8·î¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»°ãø¤Ï²ÃÆþ¸å¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢20¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£µ¨¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°25»î¹ç