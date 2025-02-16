¾­´ý¤Î´ý»ÎÍÜÀ®µ¡´Ø¡Ö¾©Îå²ñ¡×Âè76²ó»°ÃÊ¥ê¡¼¥°¤Î15¡¦16²óÀï¤¬16Æü¡¢ÅìÀ¾¤Î¾­´ý²ñ´Û¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Á°Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿ºØÆ£Í¥´õ»°ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬15²óÀï¤Ë¾¡¤Á¡¢º£´ü15¾¡0ÇÔ¤È¤·¤Æ»ÍÃÊ¡Ê´ý»Î»ñ³Ê¡Ë¾ºÃÊ¤ò·è¤á¤¿¡£¾ºÃÊÏÈ¤Ï¸¶Â§2¿Í¤À¤¬¡¢Íè·î8Æü¤ÎºÇ½ª17¡¦18²óÀï¤ò»Ä¤·¤Æ¥ê¡¼¥°1°Ì¤¬³ÎÄê¡£4·î1ÆüÉÕ¤Ç¤Î¾ºÃÊ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¤ÈË­Åç¾­Ç·¶åÃÊ¤ÎÂÐ¶É¤Çµ­Ï¿·¸¤òÌ³¤á¤ëºØÆ£Í¥´õ»°ÃÊ¸áÁ°Ãæ¤ÎÂÐ¶É¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ºØÆ£»°ÃÊ¤Ï¡¢»Õ¾¢¤Î¿¼±º