¡Ú¿·²Ú¼ÒÍö½£2·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾Ê¤Ë¤¢¤ë··Ï¢»³¡Ê¤­¤ì¤ó¤¶¤ó¡Ë¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤ÎÄ¥ÙÕ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¨¤­¡Ë»Ô½ÍÆî¥æ¥°¥ëÂ²¼«¼£¸©°ìÂÓ¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹ñ²È1µé½ÅÅÀÊÝ¸îÆ°Êª¤Î¥É¡¼¥ë¡Ê³ØÌ¾:Cuonalpinus¡Ë9Æ¬¤¬·²¤ì¤òÀ®¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬Âª¤¨¤ì¤é¤¿¡£Æ±ÃÏ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿¦°÷¤¬»£±Æ¤·¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/Â¿é²¡Ë