¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡Ê50¡Ë¤¬2·î4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢È¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥¨¥¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó1¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ø¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤ó¡ª¡×¥Ò¥²Å¹Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤Æ¥¨¥¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó1¤ò»ý¤Ä¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRGRG¤ÏºùÌÚ²ÖÆ»¤¬¿·¤·¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅ¹¡Ö¥Á¥¨¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥Ò¥²Å¹Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤¿¡£RG¤ÏÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¡¢¥Ò¥²